«Трактор» — «Спартак». Текстовая трансляция противостояния

Выиграют ли челябинцы в свой День рождения?

1:1

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

32 мин — Выкатывался из-за ворот игрок «Спартака». Угол был закрыт Иваном Федотовым.

31 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — Карлин в меньшинстве почти смог забить! Но выручил свою команду Беспалов.

30 мин — Два раза подряд выбрасывают шайбу челябинцы.

29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №8 Егор Фатеев, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

28 мин — «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

28 мин — Момент у Карпухина, сделал он отличный кистевой прям веред воротами «Спартака», но сломалась клюшка в ответственный момент.

27 мин — Косов сделал отличную передачу на Авцина, но тот не смог переиграть Беспалова.

27 мин — Наброс верхом от Калинина, но перехватили ее защитники москвичей. Вывели они шайбу из своей зоны.

26 мин — УДАЛЕНИЕ. «Спартак» №19 Денис Кокарев — задержка соперника клюшкой, 2 мин.

26 мин — Старался забросить из-за ворот игроки «Трактора» шайбу, но надежен в этом моменте был Никита Беспалов.

25 мин — Бэйлен бросал верхом. Не удалось забросить шайбу защитнику челябинцев.

24 мин — Попытка броска из средней зоны. Шайба ушла далеко за ворота «Трактора»

24 мин — Много остановок в этом временном отрезке.

22 мин — Вновь Федотов на месте! Бросок на этот раз от Гончарова.

22 мин — Даугавиньш бросал — на месте Федотов.

21 мин — Раскатываются пока команды. Без бросков.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 24-24 ; Броски в створ: 12-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 8-6 ; Силовые приемы: 7-4 ; Время в атаке: 04:02-05:56 ; Штраф: 6-2



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Комаров промахивается мимо шайбы и началась контр-атака гостей. Но недолгая.

19 мин — Карлин здорово перехватил шайбу в чужой зоне, но вновь выручил голкипер «Спартака».

17 мин — «Спартак» надолго задержался в чужой хоне. Ответные броски не принесли нужного результата.

16 мин — Авцин отдал острую передачу на пятак на Михеева — бросок в упор — Беспалов выручает.

15 мин — Калинин от синей — мимо, добивания с пятака.

14 мин — Вновь тащит Федотов. Останавливает атаку.

14 мин — «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

13 мин — Бросок низом от Косова, но немного мимо.

13 мин — Браво Ивану Федотову. Чуть не пропустили в большинстве челябинцы.

12 мин — УДАЛЕНИЕ. «Спартак» №57 Максим Гончаров, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

12 мин — Горячо на пятаке у «Спартака»! Мощно действует Лукаш Седлак.

11 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

11 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Спартак» №5 Партик Херсли (№15 Карсумс Мартиньш)

11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

10 мин — Бэйлен от синей — добивания. Вновь мимо.

9 мин — «Трактор» почти забросил, но выручил голкипер «Спартака».

8 мин — Калинина вновь вывели на бросок — Беспалов отбил шайбу.

7 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

7 мин — Авцин побежал в контр-атаку, но бросить по воротам хорошо не смог.

6 мин — Вновь вывели челябинцы шайбу в среднюю зону, не давая играть сопернику на своей половине льда.

5 мин — Бросок и добивание от «Спартака» — справляется голкипер «Трактора».

5 мин — Долго прессингует «Спартак». Один бросок и в игре Иван Федотов.

4 мин — Вновь шайба покидает хону атаки. Не дают «черно-белые» бросить по своим воротам.

4 мин — Бросок по воротам Федотова и удается челябинцам оттеснить игру от своих ворот.

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, игра высоко поднятой клюшкой, 2+2 мин.

2 мин — Теперь «Спартак» закрепились в чужой зоне. Но пока без бросков.

1 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №7 Дмитрий Калинин (№55 Ник Бэйлен)

1 мин — Игра почти сразу перешла в зону гостей матча.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Составы команд:

«Трактор» (Челябинск):

Федотов (Галимов);

Бэйлен – Калинин (К), Кейлоф – Седлак (А) – Косов;

Терещенко – Карпухин, Авцин – Карлин – Фатеев;

Меньшиков (А) – Бородкин, Комаров – Михеев – Основин;

Исаев, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.

«Спартак» (Москва):

Беспалов (Гудачек);

Херсли – И.Вишневский, Фёдоров – Ганзл – Карсумс;

Рылов (К) – Д.Вишневский (А), Даугавиньш – Зубов (А) – Цыплаков;

Гончаров – Тришин, Котляревский – Юньков – Хохлачёв;

Кулик, Талалуев – Аркалов – Кокарев.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад вас приветствовать на матче «Трактора» против столичного «Спартака».

«Черно-белые» отмечают сегодня свой 72-ой День рождения и в честь этого они выйдут на лед в особой ретро-форме. Основой для создания сегодняшней экипировки команды стали игровые джерси сезона 1987/88.

Отметим, что сегодня в КХЛ закрывается трансферное окно. И именно сегодня «Трактор» и «Салават Юлаев» совершили обмен игроками. Челябинск покинул форвард Алексей Кручинин, а из Уфы переезжают нападающие Владимир Бобылев и Николай Чебыкин.

Что покажет этот матч? Кто продолжит выигрышную серию матчей?

Начало игры в 19:00.