«Металлург» подписал двухлетний контракт с Владиславом Сёминым

Права на защитника были обменяны с «Трактором».

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Защитник Владислав Сёмин стал игроком магнитогорского «Металлурга». Соглашение «сталеваров» с хоккеистом подписано на два сезона, передаёт пресс-служба «Магнитки».



«Соглашение с „Металлургом“ рассчитано на два года. Воспитанник нижнетагильского и тюменского хоккея. В МХЛ дебютировал за „Тюменский Легион“ в сезоне 2014/15 годов, но уже в следующем году перешёл в систему СКА, играя за команды „СКА-1946“, „СКА-Карелия“ и „СКА-Нева“», — рассказали в пресс-службе магнитогорской команды.

Напомним, именно права на Владислава Сёмина «Металлург» получил у «Трактора» в обмен на четверых молодых игроков своей системы. В Челябинске 22-летний защитник оказался после того, как «чёрно-белые» обменяли на него спортивные права на Якова Тренина.

За СКА Владислав Сёмин сыграл 37 матчей, заработав показатель полезности «+9», проведя 54 силовых приёма и 11 блокированных бросков. В средним защитник находился на площадке 8 минут и 44 секунды.

Прошлый игрок провёл в «СКА-Неве». За 25 матчей он заработал пять очков при показателе полезности «+6». В регулярном чемпионате проводил на площадке в среднем 15 минут 32 секунды. Также в активе Владислава Сёмина участие в Кубке Вызова 2017 года и молодёжном чемпионате мира 2018.