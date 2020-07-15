Нападающий Егор Коробкин подписал новый контракт с «Металлургом»

Воспитанник магнитогорского хоккея останется в команде ещё на два сезона.

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Воспитанник «Металлурга» Егор Коробкин останется в Магнитогорске ещё на два сезона. Клуб и 21-летний хоккеист, выступающий на позиции нападающего, подписали новое соглашение, которое будет действовать до конца сезона 2021-2022.



«Хоккейный клуб „Металлург“ подписал новый контракт с нападающим Егором Коробкиным сроком на два года. Напомним, предыдущее соглашение игрока с командой истекло весной 2020 года»,— прокомментировали представители магнитогорской команды.

Отметим, что форвард начал привлекаться к играм за основную команду в прошедшем сезоне КХЛ. За «Металлург» Егор Коробкин провёл 21 матч в регулярном чемпионате, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи. В плей-офф нападающий принял участие в четырёх матчах, но не отметился результативными действиями.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» закончил выступление в плей-офф в первом раунде. Магнитогорская команда в 5 встречах уступила «Барысу» из Нур-Султана. В текущее межсезонье состав «сталеваров» претерпел значительные изменения. Так, в Магнитогорске теперь будет играть целых три хоккеиста из Финляндии. Также «Магнитке» удалось продлить соглашение с капитаном команды Сергеем Мозякиным.