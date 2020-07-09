«Металлург» организовал чартерный рейс для иностранных игроков КХЛ

Участниками перелёта стали 9 команд.

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Магнитогорский «Металлург» стал организатором масштабного плана по возвращению легионеров из Европы. К команде присоединились и другие клубы КХЛ, в числе которых — «Автомобилист», «Салават Юлаев» и ЦСКА.



Всего в приезде легионеров участвовало 9 команд КХЛ. Клубы решили на совместное возвращение игроков из-за пандемии коронавируса. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Магнитки», чартер был организован именно магнитогорской командой. Предложение было разослано ряду команду, игроки согласившихся и прилетели в Россию. Начался вывоз хоккеистов с Германии, из Франкфурта-на-Майне.

«Географическое положение этого немецкого города, находящегося практически в центре Европы, было очень удобно с точки зрения логистики. Именно во Франкфурт-на-Майне в назначенное время из разных стран прибыли представители всех клубов-участников этого перелёта, туда же из Москвы прилетел борт компании S7 Airlines»,— рассказали в пресс-службе магнитогорского «Металлурга».

Отметим, что изначально в прессе появлялась информация, что в Россию вместе с магнитогорцами вернутся и игроки «Трактора», но челябинского клуба не было в списке участников перелёта. Прибывшие же в Магнитогорск легионеры «Металлурга» начали проходить двухнедельную обсервацию, чтобы быть в составе к началу тренировочных сборов.