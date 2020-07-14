«Металлург» переподписал контракт с собственным воспитанником

Егор Яковлев проведёт в форме «сталеваров» ещё 2 сезона.

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Контракт на новых условиях подписали магнитогорский «Металлург» и защитник Егор Яковлев. Воспитанник магнитогорского хоккея останется в составе «сталеваров» ещё на два сезона. О достижении соглашения сайту «Первый областной» сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе «Магнитки».



«„Металлург“ переподписал контракт с Егором Яковлевым.„Металлург“ на новых условиях подписал контракт с воспитанником магнитогорского хоккея Егором Яковлевым. Соглашение рассчитано на 2 года. Мы благодарны защитнику и его агенту за понимание современной ситуации, солидарность с позицией клуба и высокий профессионализм»,— сообщили представители «Металлурга».

Напомним, Егор Яковлев подписал первоначально соглашение с магнитогорцами в прошлом году. До возвращения в родной город защитник провёл сезон в НХЛ, в системе «Нью-Джерси Девилз». Отметим, что за «Металлург» Егор Яковлев начал выступать только с сезона 2019-2020. До этого хоккеисты выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА.

В прошлом игровом году защитник сыграл 60 игр в «регулярке», и набрал 16 очков. В плей-офф Егор Яковлев провёл 5 матчей, не набрав результативных баллов. Всего защитник сделал 25 силовых приёмов, блокировал 76 бросков при среднем времени на площадке за игру 20:56 в регулярном чемпионате и 22:03 в плей-офф.