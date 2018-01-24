/ Ничушкин и Береглазов не получили приглашения на Олимпиаду-2018

МОК назвал имена членов национальной сборной.

Названы имена российских спортсменов, получивших приглашение на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане. В том числе, озвучены имена членов национальной сборной по хоккею. По решению МОК в их числе не оказалось воспитанников южноуральского хоккея — Антона Белова, Валерия Ничушкина и Алексея Береглазова.

В состав национальной сборной войдут: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

От участия отстранены Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.



Позже эту информацию подтвердили в ФХР. Сообщается, что незадействованные хоккеисты не фигурировали в допинговых скандалах.

