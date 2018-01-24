Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.39 -0.02 69.45 +0.38
Челябинск
сейчас
 
-27 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Ничушкин и Береглазов не получили приглашения на Олимпиаду-2018

Ничушкин и Береглазов не получили приглашения на Олимпиаду-2018

МОК назвал имена членов национальной сборной.
сегодня в 14:50
  |  Хоккей

Названы имена российских спортсменов, получивших приглашение на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане. В том числе, озвучены имена членов национальной сборной по хоккею. По решению МОК в их числе не оказалось воспитанников южноуральского хоккея — Антона Белова, Валерия Ничушкина и Алексея Береглазова.

В состав национальной сборной войдут: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

От участия отстранены Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Позже эту информацию подтвердили в ФХР. Сообщается, что незадействованные хоккеисты не фигурировали в допинговых скандалах.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Сатка вызывает творческую молодежь на баттл
сегодня в 19:39
Сатка вызывает творческую молодежь на баттл
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Ване Ярмухаметову пойти и заговорить
сегодня в 19:32
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Ване Ярмухаметову пойти и заговорить
Общество
Идеальная экологическая ситуация погубит жизнь на Земле
сегодня в 18:55
Идеальная экологическая ситуация погубит жизнь на Земле
Общество
Родители выдали судебным приставам безответственного сына
сегодня в 18:41
Родители выдали судебным приставам безответственного сына
Общество
Что такое здоровый образ жизни? Минздрав назвал основные критерии
сегодня в 18:36
Что такое здоровый образ жизни? Минздрав назвал основные критерии
Общество
На 30% больше детей с офтальмологическими проблемами станут принимать челябинские врачи
сегодня в 17:52
На 30% больше детей с офтальмологическими проблемами станут принимать челябинские врачи
Происшествия
Экс-начальник отделения «Почты России» осуждена за использование служебного положения
сегодня в 17:45
Экс-начальник отделения «Почты России» осуждена за использование служебного положения
Общество
Почтовое отделение «из прошлого» поразило челябинцев
сегодня в 17:41
Почтовое отделение «из прошлого» поразило челябинцев
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна