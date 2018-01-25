/ МОК разрешил болельщикам использовать российские флаги на Олимпиаде

Запрет распространяется на организованные политические демонстрации.

Представителям российской и международной организаций удалось договориться об использовании флага России на Олимпиаде. Наложить запрет на использование стягов болельщикам не могут. В МОК уточнили, что временное отстранение страны не влияет на отечественный триколор на соревнованиях в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года. — говорится в тексте заявления службы информации Олимпийского комитета России.

Напомним, в прошлом году МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, из-за чего наша сборная не сможет выступить в Пхенчхане в полном составе.

