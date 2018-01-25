Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
55.93 -0.46 69.46 +0.01
Челябинск
сейчас
 
-26 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ МОК разрешил болельщикам использовать российские флаги на Олимпиаде

МОК разрешил болельщикам использовать российские флаги на Олимпиаде

Запрет распространяется на организованные политические демонстрации.
сегодня в 18:19
  |  Спорт

Представителям российской и международной организаций удалось договориться об использовании флага России на Олимпиаде. Наложить запрет на использование стягов болельщикам не могут. В МОК уточнили, что временное отстранение страны не влияет на отечественный триколор на соревнованиях в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года. — говорится в тексте заявления службы информации Олимпийского комитета России.

Напомним, в прошлом году МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, из-за чего наша сборная не сможет выступить в Пхенчхане в полном составе.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Водитель маршрутки отказался везти невежливого пассажира в Челябинске
сегодня в 19:50
Водитель маршрутки отказался везти невежливого пассажира в Челябинске
Общество
Борис Дубровский поблагодарил студентов за высокий образовательный потенциал региона
сегодня в 19:28
Борис Дубровский поблагодарил студентов за высокий образовательный потенциал региона
Общество
Педиатры стали реже приходить к маленьким пациентам на дом
сегодня в 19:06
Педиатры стали реже приходить к маленьким пациентам на дом
В мире
Штурман из Челябинска привел автомобильную экспедицию в Арктику
сегодня в 18:46
Штурман из Челябинска привел автомобильную экспедицию в Арктику
Общество
Борис Дубровский попросил Сергея Шойгу обеспечить безопасность призывников
сегодня в 18:23
Борис Дубровский попросил Сергея Шойгу обеспечить безопасность призывников
Спорт
МОК разрешил болельщикам использовать российские флаги на Олимпиаде
сегодня в 18:19
МОК разрешил болельщикам использовать российские флаги на Олимпиаде
Происшествия
Отец и бабушка выкрали грудного ребенка и удерживали в деревне
сегодня в 18:13
Отец и бабушка выкрали грудного ребенка и удерживали в деревне
Общество
88 сертификатов на бесплатное пользование газом подарили челябинцам
сегодня в 18:07
88 сертификатов на бесплатное пользование газом подарили челябинцам
Смотрите «Онлайн ТВ»
Налоговики расскажут о декларационной кампании 2018
Live
30.01.2018  |  Пресс-конференции
Налоговики расскажут о декларационной кампании 2018
Читайте также
Хоккей
Два действующих «сталевара» вошли в состав сборной на Олимпиаду-2018
вчера в 17:16
Два действующих «сталевара» вошли в состав сборной на Олимпиаду-2018
Спорт
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду покажут свое мастерство в челябинском «Строителе»
23.01.2018
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду покажут свое мастерство в челябинском «Строителе»
Читайте на БФМ74
Общество
Челябинский «Трактор» в гостях одержал волевую победу на «Авангардом». Дуэль чешских вратарей-олимпийцев осталась за Францоузом
19.01.2018
Челябинский «Трактор» в гостях одержал волевую победу на «Авангардом». Дуэль чешских вратарей-олимпийцев осталась за Францоузом
Общество
Школьники из Челябинска успешно выступили на Всероссийской олимпиаде по программированию
12.12.2017
Школьники из Челябинска успешно выступили на Всероссийской олимпиаде по программированию
Смотрите на «Онлайн ТВ»
«Я бы не поехала под нейтральным флагом». Бабушка Евгения Кузнецова считает ситуацию с Олимпиадой трагедией для спортсменов
12.12.2017  |  Общество
«Я бы не поехала под нейтральным флагом». Бабушка Евгения Кузнецова считает ситуацию с Олимпиадой трагедией для спортсменов
Смотрите сейчас
Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде - 2018
06.12.2017
Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде - 2018
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна