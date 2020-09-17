«Трактор» сыграет против «Витязя» в заключительном матче выезда. Текстовая трансляция

Челябинцы попытаются одержать вторую гостевую победу подряд.

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МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Составы команд на игру. В «Тракторе» на воротах начинает Роман Вилл. Также отметим, что в первом звене окончательно закрепился Виталий Кравцов, которого тренеры поменяли местами с Понтусом Обергом.









Привет, всем, кто любит хоккей!

Сегодня, 17 сентября, челябинский «Трактор» завершает свою выездную серию. Последним соперником «чёрно-белых» перед возвращением домой станет «Витязь»: крепкая команда из Подмосковья. Есть у противостояния и свою подоплёка: именно у подмосковной команды «Трактор» в это межсезонье выменял Алексея Бывальцева и права на Понтуса Оберга. Для российского нападающего эта встреча станет первой против бывшей команды в форме челябинцев. Есть и обратная история. Артём Бородкин, воспитанник «Трактора» впервые за свою профессиональную карьеру будет играть против челябинцев.

Как сложится матч и кто станет победителем? Узнаем в 21:30 по челябинскому времени.