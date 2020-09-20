«Трактор» встретится с «Амуром» на своей площадке. Текстовая трансляция

«Чёрно-белые» сыграют против «тигров» впервые в сезоне.

4:0

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.





Статистика матча после двух периодов: Броски: 41-27; Броски в створ: 24-11; Голы: 4-0; Вбрасывания: 20-28; Блокированные броски: 9-6; Силовые приемы: 7-12; Время в атаке: 08:13-04:58; Штраф: 14-4.



Статистика второго периода: Броски: 16-17; Броски в створ: 10-7; Голы: 2-0; Вбрасывания: 9-14; Блокированные броски: 5-4; Силовые приемы: 5-6; Время в атаке: 03:25-02:47; Штраф: 12-2.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Оберг с Бывальцевым убегали 2 в 1. Понтус бросил сам и попал в Лангхамера.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Прорыв Александра Авцина к воротам гостей не увенчался успехом. Перехватывают шайбу хоккеисты «Амура».

ГОЛ! Шайбу забросил Виталий Кравцов, команда «Трактор».

38 мин — Игра на несколько минут успокоилась, подумали вы? Может быть, но в итоге это привело к голу «Трактора»! Виталий Кравцов в касание, с колена замкнул пас Ника Бэйлена!





«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

35 мин — Отвечают гости ударом из-под защитника от владимира Бутузова — Роман Вилл сомкнул щитки и не дал шайбе попасть в ворота.

ГОЛ! Шайбу забросил Лукаш Седлак, команда «Трактор».

34 мин — И в этом формате успешнее оказались челябинцы. Лукаш Седлак поборолся с Валерием Васильевым на пятачке, бросил с неудобной руки и в третий раз пробил Лангхамера!

34 мин — Сразу два удаления за один отрезок у обеих команд. Игра перешла в формат 4 на 4.

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой, на 2 минуты наказан Игорь Полыгалов, команда «Трактор».

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Наиль Якупов, команда «Амур».

33 мин — Немного курьёза в игре: Лукаше Седлак летел в атаку, вбросил шайбу в зону и готов был выбегать к ней, но врезался в линейного арбитра. После игрок «Трактора» встал со льда и явно сказал судье пару ласковых. Возможно даже на русском.

32 мин — А вот сейчас было горячо уже у ворот челябинцев. Игрок «Амура» был один на пятачке, получил шайбу и бросил с разворота, Вилл отбил щитками!

30 мин — МОМЕНТИЩЕ У «ТРАКТОРА». Ярослав Косов получил пас от партнёра по звену после красивой комбинации, бросил с кистей под перекладину, но попал прямо в неё!

УДАЛЕНИЕ. За недисциплинированное поведение, 10-минутным штрафом наказан Понтус Оберг, команда «Трактор».

28 мин — Оберг шикарно завёл шайбу в зону атаки, довёл её до ворот, но вместо броска отдал пас в никуда. После этого Лангхамер прижал шайбу, а затем у его ворот возникла небольшая потасовка.



27 мин — Седлак получил пас в зоне атаки, хотел бросить, однако это непросто, когда ты в окружении 4-х соперников. В итоге Лукаш был вынужден уйти к борту. Атака «Трактора» закончилась броском Карпухина из круга вбрасывания настолько сильным, что шайба улетела сильно выше ворот.

26 мин — Сутолока в зоне челябинцев закончилась броском Александра Полунина, который аблокировали защитники.

25 мин — Бывальцев отдал отличный пас на Оберга из-под ворот, Понтус, увы, не смог обработать неудобно летящую шайбу.

24 мин — Затяжную атаку устроили гости, но забить в ворота Вилла им не удалось.

23 мин — Гика от лицевого борта хотел отдать пас на пятачок, его попытку заблокировал защитник хабаровчан.

22 мин — Камалов решил повторить манёвр Бывальцева и в одиночку прошёл Вилла, но переиграть Романа он не смог.

21 мин — Гости выиграли вбрасывание. Однако опасность создал «Трактор». Виталий Кравцов обыграл защитника финтом и мог забивать с близкой дистанции, но Лангхамер выручил хабаровчан.







НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.



Ну и гол номер два. Смотрим и ждём второй период.



Итак, с вами снова рубрика «Голы в перерыве». Сегодняшний её главный герой — Алексей Бывальцев. И это шайба нападающего номер раз.

Статистика первого периода: Броски: 25-10; Броски в створ: 14-4; Голы: 2-0; Вбрасывания: 11-14 ; Блокированные броски: 4-2; Силовые приемы: 2-6; Время в атаке: 04:48-02:11; Штраф: 2-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — «Трактор» не торопится отдавать шайбу или идти вперёд. Челябинцы уверенно владеют инициативой и доводят период до конца.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Без опасных моментов прошла последняя минута.

18 мин — Огурцов со средней дистанции — Лангхамер уверенно забирает шайбу в ловушку.

Никита Нестеров на матче! Защитник, проведший последний сезон в ЦСКА и пока не нашедший клуб в КХЛ смотрит матч с трибуны.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин — Опасно летели «тигры» к воротам челябинцев. Бросок — Роман Вилл справляется и вызывает аплодисменты арены.

ГОЛ! Шайбу забросил Алексей Бывальцев, команда «Трактор».





16 мин — Хабаровчане в позиционной атаке. Несколько неприятных бросков «Трактор» выдерживает, а затем Бывальцев сам выводит шайбу на чужую половину поля, сам бросает и оформляет дубль!

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Лоуренс Пилут, команда «Трактор».

15 мин — Челябинцы попытались начать атаку, но вместо голевого эпизода получили фол. Со знаком минус отличился Пилут.

14 мин — Хабаровчане прибавили в движении в последние несколько игровых отрезков. «Трактор» немного отдал инициативу.

13 мин — Владимир Бутузов опасно выкатился к пятачку Романа Вилла и бросил с близкого расстояния — вратарь челябинцев надёжен.

12 мин — Братья Ушенины вдвоём пытались начать атаку гостей, после вброса в зону челябинцы перехватили инициативу. Контратака «Трактора» закончилась броском Кравцова из-под игрока — Лангхамер на месте.

11 мин — Бросок Дмитрия Огурцова от синей приходится в борт. Сразу после Пётр Ясинский заряжал с близкого расстояния, Лангхамер уже лежал на льду, но игрок «Трактора» не смог его перекинуть.

«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

10 мин — Пилут мощно от синей — мимо ворот. «Амур» перехватывает инициативу и отбрасывается.

9 мин — Челябинцы встали в зоне в большинстве. Передача на противоположную штангу не находит цели. После этого Понтус Оберг решает зарядить сам, делает это и попадает прямо в Лангхамера.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты наказан Никита Камалов, команда «Амур».

8 мин — Сергей Калинин отдал шикарный пас открывавшемуся в зоне атаки Лоуренсу Пилуту, последнего остановили защитник гостей. Затем хабаровчане фолят в своей зоне, и это первое удаление в матче.

7 мин — Прекрасная комбинационна атака в зоне гостей от четвёртого звена заканчивается подставлением Лазарева, но вновь тащит Марек Лангзамер у «Амура».

6 мин — Ещё один наброс на пятачок «Амура» — гости справляются. Затем Игорь Полыгалов остался 1 на 1 с Лангхамером, но не смог переиграть вратаря.





5 мин — Илья Карпухин пытался отдать пас Седлаку на синюю линию, передачу остановил защитник.

4 мин — Мощный наброс от Антона Лазарева и попытка добивания на пятачке от Александра Шарова — в игре голкипер гостей.

2-3 мин — «Трактор», по первым минутам игры, смотрится намного симпатичнее «Амура». Челябинцы атакуют, но пробить Лангхамера во второй раз пока что не могут.

ГОЛ! Шайбу забросил Алексей Бывальцев, команда «Трактор».

1 мин — Челябинцы выиграли вбрасывание и полетели вперёд. Лоуренс Пилут отдал отличный пас из-за ворот на пятачок, где шайбу добил Алексей Бывальцев.

1 мин — Звено Седлака попыталось создать опасность у ворот гостей, но без результата. «Амур» ответил броском Наиля Якупова — Роман Вилл прижимает шайбу.

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за хоккеистами из Челябинска. Поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды на льду. Сейчас прозвучит гимн России, а после него начнётся матч.

Совсем немного осталось до начала игры!





Кстати, Анвар Гатиятулин сегодня на тренерском мостике! Главный тренер «Трактора» окончательно выздоровел и готов руководить командой прямо со скамейки.

Составы команд на игру. Обратим внимание на №65 у гостей, это Наиль Якупов — некогда первый номер драфта НХЛ и главный российских талант того времени. И Наиль по-прежнему опасен. Конечно же, стоит не забывать братьев Ушениных, от которых тоже исходит угроза.

В «Тракторе» состав практически без изменений, лишь Вячеслав Основин заменил Артёма Михеева. Всё внимание болельщикам стоит обратить на первую тройку, где окончательно прописался Виталий Кравцов. Отдельно отметим тройку №3 в полном составе. Эти ребята знают как играть и как забивать, возможно именно сегодня кого-то из сочетания «Авцин — Полыгалов — Косов» «прорвёт».









Привет, всем любителям хоккея!

«Трактор» вернулся домой. Челябинская команда сыграет на своей арене два матча. Первый из них — против хабаровского «Амура».

Данная встреча имеет сразу несколько интриг. Во-первых: против бывшей команды впервые сыграет форвард «чёрно-белых» Антон Лазарев — сын легендарного игрока «Трактора» Павла Лазарева. Другой подсюжет — Юрий Сергиенко и Сергей Терещенко — в прошлом сезоне защитники выступал в форме «чёрно-белых» и сегодня первый раз будут играть против «Трактора» в регулярном чемпионате. Кроме того, игра против челябинцев станет первой у руля «Амура» для Сергея Светлова, который заступил в должность главного тренера в минувшие сутки.

Встреча обещает быть интригующей. Как она закончится — узнаем вместе. Начало матча — в 17:00 по челябинскому времени.