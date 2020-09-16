«Трактор» одержал первую выездную победу в сезоне

Челябинцы в Москве переиграли «Спартак».

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Первую выездную победу в новом сезоне КХЛ одержал челябинский «Трактор». В Москве подопечные Анвара Гатиятулина со счётом 2:1 переиграли московский «Спартак».



Счёт голам в этой встречи открыли челябинцы. В первом периоде Виталий Кравцов получил пас от Лукаша Седлака и хлёстким кистевым броском «пробил» Никиту Беспалова. Вторую шайбу «чёрно-белые» забили во второй двадцатиминутке. Ник Бэйлен и Томаш Гика вдвоём завели шайбу в зону, после чего защитник «Трактора» увеличил преимущество челябинцев.

Третий период «чёрно-белые» начали в большинстве, однако затем за выброс шайбы удалили Артёма Михеева. В итоге «красно-белые» реализовали численное преимущество. После наброса Якова Рылова шайба попала в Романа Любимова, а затем — за линию ворот. После этого «Спартак» играл в формате 5 на 4 и 5 на 3, но больше пробить Ивана Федотова москвичам не удалось.

«Немного добавили адреналина в конце удалениями, где-то не вынужденными, но надо отдать должное „Спартаку“ который доставил много давления, вынудил удалиться. Хочу поблагодарить своих игроков, выстояли втроём, вчетвером. Немножко отдали шайбу в третьем периоде, мы просили ребят играть больше в шайбу. Два периода мы провели хорошо, забрали у „Спартака“ инициативу»,— прокомментировал встречу помощник главного тренера «Трактора» Равиль Гусманов.

Следующий матч челябинцы также проведут в гостях. В четверг, 17 сентября «Трактор» в Подольске сыграет в «Витязем». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv. Для читателей «Первого областного» будет организована текстовая трансляция события.

«Спартак» (Москва) 1:2 «Трактор» (Челябинск) (0:1; 0:1; 1:0)

Голы:

9:34. Виталий Кравцов, «Трактор», 0:1

25:08. Ник Бэйлен, «Трактор», 0:2

48:38. Роман Любимов, «Спартак», 1:2

Статистика матча: Броски: 73-55; Броски в створ: 42-26; Голы: 1-2; Вбрасывания: 32-27; Блокированные броски: 18-16; Силовые приемы: 12-6; Время в атаке: 11:35-10:07; Штраф: 8-8.

Голы и лучшие моменты игры:



