В Челябинске «Трактор» сыграет против «Амура»

Транслировать матч будет телеканал ОТВ.

Послушать 00:00

Сегодня, 20 сентября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» проведёт матч с командой «Амур» из Хабаровска в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Противники встретятся в Челябинске на Ледовой арене имени Валерия Белоусова.

Для «чёрно-белых» в рамках КХЛ в этом сезоне сегодняшняя игра станет шестой. Последний матч, проведённый с подольской командой «Витязь» на выезде, стал для «Трактора» победным: сначала хоккеистам не везло, но за несколько минут до конца игры всё изменилось, и «чёрно-белые» завершили матч со счётом 3:1.

Посмотреть игру между «Амуром» и «Трактором» и узнать, кто же станет победителем сегодня, можно на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. Начало трансляции в 17:00 по челябинскому времени.