«Трактор» закончит выезд матчем против «Витязя»

Впервые в сезоне против бывшей команды сыграет Алексей Бывальцев.

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Завершает трёхматчевый выезд по центральной части России челябинский «Трактор». Сегодня, 17 сентября, «чёрно-белые» в Подольске проведут встречу против местного «Витязя».



Игра станет 24-й очной по счёту между коллективами. В дуэлях «Трактора» и «Витязя» в рамках КХЛ преимущество на стороне челябинцев: 12 побед против 11. Однако последняя встреча, которая состоялась в октябре прошлого года, осталась за хоккеистами из Подольска, тогда они взяли верх со счётом 3:1.

Оба клуба провели уже 5 встреч в текущем чемпионате КХЛ. «Трактор» имеет в своём активе 2 победы, тогда как «Витязь» побеждал лишь однажды. Последняя виктория челябинцев состоялась позавчера в матче против «Спартака», команда из Подольска ударно начала сезон, обыграв «Ак Барс» со счётом 4:0, но затем 4 раза подряд потерпела поражение.

Отметим, что эта встреча станет особенной для двух хоккеистов: Алексея Бывальцева и Артёма Бородкина. Оба они сыграют против бывших клубов. Алексей Бывальцев провёл прошлый сезон в «Витязе», а Артём Бородкин является воспитанником «Трактора» и до этого года играл только за «чёрно-белых».

Встреча «Витязя» и «Трактора» состоится сегодня, 17 сентября, в Подольске. Прямую трансляцию встречи покажут сайт 1obl. tv и телеканал ОТВ. Для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция события. Начало встречи в 21:30 по челябинскому времени.