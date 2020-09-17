«Трактор» обыграл «Витязь» благодаря дублю Виталия Кравцова

Челябинцы одержали вторую выездную победу кряду.

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Челябинский «Трактор» одержал вторую выездную победу подряд. Благодаря дублю Виталия Кравцова «чёрно-белые» обыграли подольский «Витязь» со счётом 3:1.



Начало встречи «Трактор» провёл под прессингом «Витязя». Две минуты за фол в своей зоне получил Понтус Оберг, но челябинцы выстояли, а затем открыли счёт в матче. Виталий Кравцов финтом убрал двоих защитников хозяев и точным броском забил гол. Затем игра приобрела равный формат, однако тот же Оберг нарушил правила в средней зоне. «Трактор» вновь выстоял в меньшинстве, но пропустил гол под самый занавес периода. Каспарс Даугавиньш был расторопнее всех на пятачке гостей.

Во втором периоде «Трактор» дважды играл в большинстве, однако выйти вперёд челябинцам не удалось. Равной сохранялась игра и в третьем периоде, но всё изменилось в течение 3-х минут. Сначала Виталий Кравцов забил второй гол и вывел «Трактор» вперёд, а затем Понтус Оберг забросил первую шайбу за «чёрно-белых». Последние 6 минут игры прошли без остановок, «Витязь» пытался второй раз пробить Вилла, но оборона «Трактора» была надёжна. Итоговый счёт — 3:1 в пользу челябинцев.

Следующий матч челябинцы проведут уже дома. В воскресенье, 20 сентября, «Трактор» на своём льду примет хабаровский «Амур». Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте 1obl. tv и на телеканале ОТВ. Текстовая трансляция игры будет доступна читателям «Первого областного».

«Витязь» (Подольск) 1:3 «Трактор» (Челябинск) (1:1; 0:0; 0:2)

Голы:

13:45. Виталий Кравцов, «Трактор», 0:1

19:27. Каспарс Даугавиньш, «Витязь», 1:1

50:19. Виталий Кравцов, «Трактор», 1:2

53:47. Понтус Оберг, «Трактор», 1:3

Статистика матча: Броски: 61-60; Броски в створ: 36-31; Голы: 1-3; Вбрасывания: 24-25; Блокированные броски: 12-20; Силовые приемы: 20-14; Время в атаке: 13:31-11:44; Штраф: 13-13.

Голы и лучшие моменты встречи: