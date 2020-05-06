«Металлург» расторг контракт с защитником-долгожителем

Состав «сталеваров» покинул Евгений Бирюков.

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Магнитогорский «Металлург» покинул Евгений Бирюков. Клуб расторг контракт с защитником, который всю карьеру провёл в составе «Сталеваров». Об очередном изменении в стане «Металлурга» стало известно сегодня, 6 мая.



«Магнитогорский „Металлург“ и защитник Евгений Бирюков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Евгений дебютировал в „Металлурге“ в сезоне 2005/06 годов и с того момента провёл за „Магнитку“ 928 матчей, в которых забросил 25 шайб и сделал 123 голевые передачи (148 очков) при 573 штрафных минутах»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

Всего за «Магнитку» защитник провёл 15 сезонов. Вместе с «Металлургом» Евгений Бирюков трижды выигрывал чемпионат России, стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, серебряным призёром чемпионата России 2017 и трижды бронзовым призёром чемпионата России. На европейской арене вместе со «сталеварами» Евгений Бирюков стал обладателем Кубка европейских чемпионов, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.

Как игрок «Магнитки» Евгений Бирюков привлекался и в сборную России. За национальную команду он сыграл 68 матчей, забил 3 гола и отдал 13 передач. В 2012 году Евгений Бирюков стал чемпионом мира, а три года спустя — завоевал с хоккейной сборной серебряные медали.

Напомним, что ранее «Магнитку» покинул защитник Максим Матушкин. Среди новых подписаний команды в Магнитогорске — защитники Никита Хлыстов, Егор Мартынов и Артём Земченок, а также нападающий Владимир Бутузов.