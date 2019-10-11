ХК «Металлург» подтвердил отставку Геннадия Величкина

Его пост займет председатель попечительского совета баскетбольного клуба «Магнитогорск».

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Сегодня, 11 октября, ХК «Металлург» подтвердил отставку вице-президента клуба Геннадия Величкина. С ним сразу же расторгнут контракт. Магнитогорский клуб принял решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба.

Отныне введена должность первого вице-президента-директора ХК «Металлург». На нее назначен Сергей Ласьков, который является председателем попечительского совета профессионального баскетбольного клуба «Магнитогорск». Ласьков тесно связан с Группой компаний ПАО «ММК», которой принадлежит магнитогорский хоккейный клуб.

«Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к​ развитию магнитогорской хоккейной школы», — рассказали в пресс-службе ХК «Металлург».

Отмечено, что селекцией клуба будет заниматься другой специалист и его поиски еще ведутся.