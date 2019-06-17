/ Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин обозначил планы команды на сезон

«В "Магнитке" перед каждым сезоном ставится только одна задача — победа в Кубке Гагарина. И мы стараемся добиться этой цели каждый год.», — сказал Геннадий Величкин.

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о планах магнитогорской команды на предстоящий сезон. По словам функционера, «сталевары» ставят перед собой лишь одну задачу — победу в Кубке Гагарина.

Все понимают, что в «Магнитке» перед каждым сезоном ставится только одна задача — победа в Кубке Гагарина. И мы стараемся добиться этой цели каждый год. Другое дело, что это спорт, в котором не гарантировано исполнение того, что написано на бумаге. — цитируют Геннадия Величкина «Известия».

Напомним, что магнитогорская команда активно провела начало межсезонья. Состав «Металлурга» пополнили ряд легионеров, такие как Пол Постма, Брэндон Козун и Эрик О’Дэлл. Кроме того, в Магнитогорск вернулся Егор Яковлев — воспитанник школы «Металлурга».

Также Геннадий Величкин отметил, что в спорте не существует прописанного алгоритма победы. Об этом, по словам функционера, свидетельствуют прошедшие плей-офф НХЛ и Чемпионата Мира.

Знаете, в преферансе бывает игра без игры. То есть ты взял карты, что-то говоришь, а вслед за тобой все говорят: «Пас». И ты выиграл. В спорте так не бывает. Тогда бы болельщики не ходили на матчи. И мы видим это на примере НХЛ, где в нынешнем сезоне почти все лидеры регулярного чемпионата вылетели в первом раунде плей-офф. Мы видим это на примере чемпионата мира по хоккею, где Финляндия, на которую никто не ставил, выиграла у Швеции, России и Канады. — сказал Геннадий Величкин.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина «Металлург» впервые за шесть лет не прошел первый раунд плей-офф. В шести играх магнитогорская команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву».