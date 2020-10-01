Виталий Кравцов пропустит матч против «Динамо» из-за травмы

У нападающего выявлено повреждение нижней части тела.

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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов пропустит матч против московского «Динамо», который состоится сегодня, 1 октября, в Москве. Причиной стала травма нижней части тела, сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».



Форвард принимал участие в последней игре «Трактора» против «Сочи», которая состоялась 29 сентября. В том матче Виталий Кравцов вышел во втором звене вместе с Лукашом Седлаком и Понтусом Обергом, записал на свой счёт результативный пас.

«После предварительного обследования у Кравцова была диагностирована травма нижней части тела. В ближайшее время он будет помещён в список травмированных»,— рассказали представители челябинской команды.

Виталий Кравцов пополнил состав «чёрно-белых» в это межсезонье. Нападающий вернулся на один год из «Нью-Йорк Рейнджерс» на правах аренды. В прошлом сезоне форвард также возвращался в КХЛ из НХЛ, но затем уехал обратно, спустя несколько игр.

Сейчас хоккеист является одним из лидеров «Трактора» по набранным очкам, на его счету 8 баллов. Столько же заработал только Томаш Гика.