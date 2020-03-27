Виталий Кравцов вернулся во Владивосток

Воспитанник «Трактора» в этом сезоне уже вряд ли сыграет за океаном.

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Во всём мире сейчас отменены массовые спортивные мероприятия. КХЛ досрочно завершила сезон без выявления обладателя Кубка Гагарина, НХЛ пока лишь приостановила, намереваясь доиграть. И АХЛ, в которой в данный момент играет воспитанник «Трактора» Виталий Кравцов, также решила остановить турнир.

В этом сезоне Виталий долго не мог самоопределиться. Он уезжал в США ради НХЛ и «Нью-Йорк Рейнджерс», которые перед стартом сезона отправили его в свой фарм-клуб, чтобы молодой игрок набрался опыта. Это его не устроило, и он решил вернуться в Россию, в «Трактор». Но и здесь форварду не повезло. Он наткнулся на тренера Петериса Скудру, который не щадил никого. Даже отправил его в ВХЛ, играть за «Челмет». А для, хоть и техничного, но неопределившегося игрока, это было фатально.

И через некоторое время Виталий вновь отправился за океан, смирившись с тем фактом, что он будет играть за «Хартфорд Вулф Пэк». Лишь показав отличную игру в АХЛ, он мог снова попасть в «Рейнджерс».

И, в принципе, сезон в АХЛ у него получился неплохим. Он сыграл 39 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. Только мировой спорт настигла пандемия коронавируса. Из-за этого все игроки вернулись по своим домам, ведь игры остановлены на неопределённый срок.

И поэтому Виталий тоже вернулся домой. Хоть хоккеист и является воспитанником «Трактора» и провёл значительную часть жизни в Челябинске, но он уроженец Владивостока. Именно там его родной дом и семья.

Виталий Кравцов был одним из самых подающих надежды воспитанников хоккейной школы «Трактор». Но, как и некоторые, растерял свои таланты в поисках лучшего. Все челябинцы надеются, что Виталий в это межсезонье справится со своим состоянием, поймёт, что ему нужно, и придёт к той форме, что была у него во время плей-офф КХЛ сезона 2017/18.