В «Тракторе» упразднили одну руководящую должность

Клуб покинул первый заместитель генерального директора.

Послушать 00:00

24 марта хоккейный клуб «Трактор» объявил о новых изменениях в организационной структуре. Должность первого заместителя генерального директора, которую до этого занимал Евгений Иванов, на данный момент упразднена. В связи с этим, Иванов покидает челябинский клуб.

«Коллектив хоккейного клуба благодарит Евгения Викторовича за проделанную работу, неравнодушие и высокий профессионализм», — сообщили в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что Евгений Иванов занял свой пост в апреле прошлого года, после глобальных изменений в руководстве «чёрно-белых». Ранее он был начальником управления спорта челябинской администрации.

Напомним, что 31 января на пост генерального директора ХК был назначен экс-игрок команды Иван Савин. Борис Видгоф, который ранее занимал эту должность, в данный момент остаётся вице-президентом клуба.