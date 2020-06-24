Виталий Кравцов примет участие в тренировочном лагере «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий поможет команде подготовиться к возобновлению сезона.

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Воспитанник «Трактора» Виталий Кравцов получит шанс заиграть в «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий будет готовиться с основным составом перед возобновлением сезона. Об этом заявил президент команды Джон Дэвидсон. Функционер заявил, что «Рейнджерам» необходима глубина состава и мастерство в подготовке к рестарту.



«Мы увидим, сумел ли Кравцов повзрослеть за это время. Если этого не произошло, то нам придётся найти способ заставить его развиваться по-другому»,— цитирует Джона Дэвидсона Lohud.

Напомним, Виталий Кравцов был выбран нью-йоркской командой в первом раунде на драфте 2018 года. Сезон 2018-2019 форвард провёл в «Тракторе», однако затем принял решение уехать за океан. Там у Виталия Кравцова не получилось пробиться в основу «Рейнджерс», и он решил вернуться в Челябинск. Однако за «чёрно-белых» игра у нападающего также не пошла, и он был отправлен в запас. После этого Виталий Кравцов вновь уехал в Северную Америку и стал играть за фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ. За 39 матчей он набрал 15.

Нынешний сезон НХЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса. Летом лига планирует возобновить его в формате мини-турнира с участием 24 команд. «Рейнджерс» входят в их число. Точной даты возобновления сезона в НХЛ на данный момент нет.