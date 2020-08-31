КХЛ назвала правило в честь «Трактора»

Об этом «Свободному льду» рассказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

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Главный арбитр и вице-президент КХЛ Алексей Анисимов стал гостем хоккейного шоу Константина Устьянцева «Свободный лед», в рамках которого поведал о новых правилах, которые вступят в силу в новом сезоне. Помимо этого, Анисимов рассказал, что калибровка камер на всех аренах клубов-участников сезона была отстроена должным образом, теперь взятие ворот будет фиксироваться, и по заверению организаторов былых ошибок быть не должно. При этом процедура получила название «правило „Трактора“».

Напомним, в прошлом году именно после эпизода в Челябинске (в матче «Трактор» — «Салават Юлаев», Лукаш Седлак переправил шайбу в сетку после броска партнёра, а судьи не засчитали гол, зафиксировав игру высокоподнятой клюшкой, которой на самом деле не было), поднялся вопрос о правильной калибровке технических камер, располагающихся за воротами. Именно на этот эпизод обратил внимание во время прямого эфира телекомментатор канала ОТВ.

После обращения в лигу Константину Устьянцеву пришёл ответ относительно того, что шайба была заброшена легитимным образом. А перед новым сезоном глава судейского департамента лиги прозвал эпизод с калибровкой камер «правилом «Трактора».

«Во всех ледовых аренах в КХЛ перед новым сезоном прошла калибровка камер, мы настроили аппаратуру — ошибок быть не должно. Калибровку мы назвали правилом „Трактора“»,— рассказал Анисимов.

Полную версию интервью смотрите сегодня, 31 августа, на телеканале ОТВ. Начало в 20:00.