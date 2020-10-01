Против московского «Динамо» сыграет челябинский «Трактор»

Матч начнется сегодня поздно вечером.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» завершает двухматчевую выездную серию. Сегодня вечером, 1 октября, «черно-белые» выйдут на лед против московского «Динамо». Команды еще не играли друг с другом в этом сезоне.

На данный момент, подопечные Владимира Крикунова идут на четвертом месте Западной конференции. За 10 матчей они заработали 13 очков. А вот команда Анвара Гатиятулина расположилась на шестой строчке Восточной конференции. Они получили 12 очков за 11 игр.

И есть один интересный факт: «Трактор» не проигрывает «Динамо» в основное время на протяжении вот уже шести матчей.

Как же пройдет этот матч? Продолжат ли челябинцы побеждать после хорошей игры с «Сочи»? Или «Динамо» реабилитируется за проигрыш на московском дерби против «Спартака»? Давайте узнаем вместе!

Как всегда, «Первый областной» проведет текстовую трансляцию, а прямой эфир можно будет посмотреть на 1obl.tv и телеканале ОТВ. Начало вновь позднее — в 21:30 по челябинскому времени.