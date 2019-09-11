Артемий Панарин создал благотворительный фонд

Хоккеист ищет для него сотрудников.

Послушать 00:00

Нападающий команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, уроженец Коркино, создал благотворительный фонд. Об этом сообщили в специально созданном для организации Instagram-аккаунте.

«Благотворительный фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе! Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое», — написали в социальной сети.

Теперь фонду требуются сотрудники. Отметим, что о планах создать благотворительную организацию Панарин рассказал еще в июле. Артемий сообщил, что хочет помогать людям, но вкладываться в существующие фонды не намерен. Он решил инвестировать миллион долларов в ценные бумаги. А 8% доходов раздавать больным детям, детским домам и пенсионерам.

Напомним, Артемий Панарин летом подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет, после чего стал самым высокооплачиваемым российским игроком лиги. Его средняя годовая зарплата составит более 11,5 миллионов долларов.