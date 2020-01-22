Артемий Панарин не примет участие в Матче Звёзд НХЛ

Уроженец Коркино получил травму.

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В субботу, 25 января, в Сент-Луисе состоится традиционный Матч звёзд НХЛ 2020. Он проходит как обычные матчи, но в формате 3 на 3, в которых принимают участие четыре сборные команды из всех дивизионов Лиги — Атлантического, Столичного, Центрального и Тихоокеанского.

Представлять команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в Столичном дивизионе должен был лучший бомбардир клуба — уроженец Коркино Артемий Панарин. Но Панарин не принял участие в матче «Рейнджеров», который состоялся 22 января, против «Нью-Йорк Айлендерс». Это было связано с травмой, из-за которой он и не сможет принять участие в грядущем Матче Звёзд.

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн объявил об этом через клубного обозревателя.

«Его беспокоила травма верхней части тела на протяжении примерно пяти дней. В течение дня вопрос его участия в матче оценивался как 50 на 50. В конце концов, такое решение показалось нам правильным», — рассказал Дэвид Куинн.

Также было отмечено, что травма Артемия может не носить долгосрочный характер. Но участие в Матче звёзд НХЛ могло бы её усугубить, поэтому было принято решение отказаться от грядущего мероприятия. Панарина там заменит одноклубник Крис Крайдер.

Артемий Панарин, который в это межсезонье перешёл в «Рейнджерс» из «Коламбуса», по ходу регулярного чемпионата выходил на лёд в 47 встречах, в которых набрал 68 очков (26 шайб и 42 передачи). Его коэффициент полезности составляет +22.

Отметим также, что в Матче звёзд должен был участвовать и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Но российский форвард отказался от участия в этом мероприятии, так как он хочет быть физически готовым к важным матчам сезона. За это НХЛ наложила на Александра штраф — дисквалификация на один матч.

Теперь единственным россиянином, который будет участвовать в Матче всех звёзд, является голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.