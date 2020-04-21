Майкл Гарнетт заявил, что жалеет об уходе из «Трактора»

Хоккеист объяснил, почему покинул челябинский клуб.

Послушать 00:00

Бывший голкипер челябинского «Трактора» Майкл Гарнетт заявил, что жалеет об уходе из состава «чёрно-белых». По словам вратаря, он покинул команду потому что ждал контракта с лучшими условиями.



«Это было очень тяжелое время. „Трактор“ предлагал остаться, но я отказался, думал, что смогу получить контракт получше. И сейчас больше всего об этом сожалею, я был эгоистом. Для того чтобы привлечь к себе внимание, пришлось использовать социальные сети. Не думаю, что это был безумный поступок. Так или иначе я получил контракт в „Словане“»,— цитирует Майкла Гарнетта официальный сайт КХЛ.

Высказался вратарь и по поводу тренера Валерия Белоусова, с которым Майкл Гарнетт работал в Челябинске. Хоккеист назвал именитого наставника тренером, которого уважали все игроки.

«Ему не надо было говорить много, просто было достаточно появиться в раздевалке. Идеальный тренер для талантливой команды. Когда у меня были проблемы в игре, в жизни, мы могли с ним спокойно поговорить. Его советы были невероятными, он всегда знал, что сказать»,— сказал Майкл Гарнетт.

Напомним, голкипер провёл в Челябинске 4 сезона. Вместе с «Трактором» Майкл Гарнетт завоевал Кубок Континента в сезоне 2011-2012, а также серебряные медали в сезоне 2012-2013.