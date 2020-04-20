ХК «Трактор» подписал новые соглашения с Вячеславом Основиным и Русланом Карлиным

Контракты рассчитаны на два и один год соответственно.

Послушать 00:00

В прошедшие выходные хоккейный клуб «Трактор» объявил о подписании новых контрактов с нападающими Вячеславом Основиным и Русланом Карлиным.

Вячеслав Основин пополнил состав «черно-белых» в прошлом декабре. Вместе с Артемом Михеевым он пришел из казанского «Ак Барса», а из «Трактора» в Татарстан отправился Ессе Виртанен.

26-летний форвард является воспитанником челябинского хоккея. За 21 игру за «Трактор» в сезоне 2019/20 он набрал 9 очков, забив 5 шайб и отдав 4 результативные передачи. Также на счету Вячеслава имеются 11 силовых приемов, 11 заблокированных бросков, 3 фола соперника и 24 штрафные минуты.

Отметим, что помимо «Трактора», Вячеслав Основин в свое время играл за ЦСКА, Сибирь, Салават Юлаев и Ак Барс. Он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе России (2014 год), а также имеет бронзу МХЛ в сезоне 2013/14. И как сообщили в пресс-службе «черно-белых», контракт с этим форвардом односторонний и рассчитан на два года.

А вот с Русланом Карлиным, перешедшим в челябинский клуб в прошлое межсезонье, «Трактор» подписал двустороннее однолетнее соглашение. В сезоне 2019/20 этот 28-летний нападающий провел 53 игры за «черно-белых». И в них он сумел набрать 11 очков (4 шайбы и 7 передач).

«На счету Карлина 2 победные шайбы, 56 силовых приемов (четвертый показатель в команде), 36 заблокированных бросков (второй показатель среди игроков атаки), 8 фолов соперника, 52,8 процентов (385 из 729) выигранных вбрасываний (второй показатель в команде) и 19 штрафных минут», — сообщили в ХК «Трактор».

Ранее в КХЛ Руслан Карлин играл за череповецкую «Северсталь» и московское «Динамо».