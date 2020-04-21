Данис Зарипов рассказал, перейдёт ли он в «Трактор»

Форвард подтвердил переговоры с челябинской командой.

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Нападающий Данис Зарипов может стать игроком челябинского «Трактора». Такая информация появилась вечером в понедельник, 20 апреля, в ряде спортивных Telegram-каналов. Инсайдеры утверждают, что форвард не может договориться о новом контракте с казанским «Ак Барсом», однако в Челябинске готовы удовлетворить финансовые запросы игрока.



«Зарипов хочет получать по новому контракту в „Ак Барсе“ 100 миллионов рублей. Казанский клуб, в свою очередь, предлагает 40 миллионов. „Трактор“ сделал неформальное предложение 39-летнему хоккеисту. Клуб из Челябинска предлагает Зарипову контракт в два раза больше, чем в „Ак Барсе“»,— пишет Telegram-канал «ТрэшХоккей».

В разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» Данис Зарипов подтвердил, что сейчас ведёт переговоры с «Трактором», наряду с другими командами КХЛ. Однако приоритетным вариантом, как признался сам нападающий, является «Ак Барс».

«Я веду переговоры со всеми, но приоритет сейчас — „Ак Барс“. Факт переговоров с „Трактором“ не отрицаю. Пока никакой информации, без конкретики»,— рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Данис Зарипов.

Отметим, что в этом году Данису Зарипову исполнилось 39 лет. Большую часть карьеры нападающий провёл в составе казанского «Ак Барса», с которым три раза завоевал Кубок Гагарина. Ещё дважды Данис Зарипов устанавливал подобное достижение в составе магнитогорского «Металлурга».

Данис Зарипов является уроженцем Челябинска и выпускником школы «Мечела». В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 52 матчах и набрал 27 очков.