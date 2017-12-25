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/ Виктор Козлов утвержден главным тренером «Металлурга»

Виктор Козлов утвержден главным тренером «Металлурга»

Соответствующее решение принял президент клуба Виктор Рашников.
сегодня в 12:33
  |  Хоккей

Главным тренером в хоккейном клубе «Металлург» назначен Виктор Козлов. Он утвержден в этом статусе после почти 2 месяцев испытательного срока. Соответствующее решение принято руководством клуба.

Сегодня, 25 декабря, решением Президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Рашникова в должности главного тренера команды мастеров утвержден Виктор Козлов. Майкл Пелино и Сергей Звягин остаются в должностях старшего тренера и тренера вратарей соответственно. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе хоккейного клуба «Металлург».

Напомним, в ноябре текущего года после череды поражений с поста главного тренера «Металлурга» был освобожден Илья Воробьев. Соответствующее решение принято руководством клуба. Он возглавлял магнитогорскую команду с 2015 по 2017 годы. Под его руководством команда завоевала Кубок Гагарина в 2016 году, а в прошлом сезоне дошла до финала плей-офф КХЛ, уступив питерскому «СКА». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Козлов.

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