/ Хет-трик Мэтта Эллисона обеспечил «Металлургу» победу над московским «Динамо»

Всего на счету «сталеваров» пять реализованных моментов.

27 декабря в рамках регулярного Чемпионата КХЛ в Магнитогорске встретились «Металлург» и московское «Динамо». Столичный клуб потерпел безоговорочное поражение, пропустив пять шайб. Хет-трик оформил легионер магнитогорского клуба Мэтт Эллисон.

Забросить один гол — уже отлично, а тут сразу три… Это замечательно! Сегодня мы сыграли в хороший хоккей. Прошлая игра со СКА нам уж точно не удалась, но сегодня мы немного реабилитировались. Хорошее, командное действие, отлично сыграл вратарь и защита. Неплохое завершение календарного года. — прокомментировал форвард «Металлурга» Мэтт Эллисон.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы:



Эллисон — 12 (Вольски, Пивцакин), 2:51 — 1:0.

Эллисон — 13 (Денисов, Пивцакин), 5:57 — 2:0.

Терещенко — 5 (бол., Кокарев, Пивцакин), 26:53 — 3:0.

Эллисон — 14 (Ли, Мозякин), 27:35 — 4:0.

Марковин — 2 (Петунин, Игнатушкин), 31:59 — 4:1.

Чибисов — 6 (Кокарев), 38:44 — 5:1.

