/ Магнитогорский «Металлург» с разгромным счетом уступил питерскому СКА

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Накануне, 25 декабря, в Магнитогорске питерский СКА всухую обыграл местный «Металлург». Команда из северной столицы заработала 3 очка в турнире регулярного Чемпионата КХЛ, взяв ворота соперника 4 раза. Таким образом СКА подтвердил свое лидерство в турнирной таблице Западной конференции.
Лидера матча удалось определить только во время последней двадцатиминутки. У гостей отличились Сергей Широков на 45-й минуте, Илья Каблуков также на 45-й минуте, Сергей Плотников на 51-й минуте и Владислав Гавриков на 58-й минуте встречи. Хозяевам ни разу не удалось ответить.
Следующий матч магнитогорцы проведут 27 декабря. На домашнем льду «Металлург» примет московское «Динамо».