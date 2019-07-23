Хоккеист Майкл Гарнетт женился

Избранницей голкипера стала его соотечественница.

Стало известно, что 36-летний канадский вратарь Майкл Гарнетт узаконил отношения со своей давней спутницей Ребеккой Райдер. Свадьба прошла в Калгари, Канада.

Напомним, Майкл Гарнетт отыграл за ХК «Трактор» 4 сезона, в составе команды завоевал бронзовые (2011/2012) и серебряные (2012/2013) медали чемпионата КХЛ.

Считается, что залогом успеха команды в сериях плей-офф сезона 2012/2013 стала надёжная игра вратаря Майкла Гарнетта, который провёл 5 «сухих матчей». Тогда в среднем он пропускал 1,86 шайбы за матч и отражал 93,3 % бросков.

С 2017 года Гарнетт выступает в Британской элитной хоккейной лиге за клуб «Ноттингем Пантерс», однако южноуральцы продолжают следить не только за его карьерой, но и за жизнью.