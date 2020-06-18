Павел Дорофеев: «За полчаса до обмена позвонил агент, предложил рассмотреть такой вариант»

Форвард поделился впечатлениями о переходе в «Трактор».

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Новобранец «Трактора» Павел Дорофеев рассказал, как узнал и отреагировал на обмен из «Металлурга» в «Трактор». По утверждению игрока, о самом переходе он узнал за полчаса до его осуществления. При этом трансфер стал для форварда неожиданностью.



«За полчаса до обмена позвонил агент, рассказал о таком варианте, предложил его рассмотреть. Могу точно сказать, что у меня были только положительные эмоции. Хоккей — такая штука, что сегодня ты играешь в магнитогорском „Металлурге“, а после звонка уже в челябинском „Тракторе“. Всё отлично, по-другому никак»,— сказал Павел Дорофеев.

До «Трактора» Павел Дорофеев провёл всю молодёжную и взрослую карьеру в системе магнитогорского «Металлурга». Нападающий признался, что до сих пор помнит свой первый гол в КХЛ, который как раз был в ворота «чёрно-белых». Помимо этого, Павел Дорофеев подчеркнул, что матчи между челябинцами и магнитогорцами будут иметь для него дополнительную принципиальность. Кроме того, форвард отметил поддержку трибун в Челябинске.

«Чувствовалась мощная поддержка, очень приятно играть при таких трибунах. По поводу принципиальности — думаю, что будут, поскольку провёл в системе клуба не один год, прошёл детскую школу, молодёжную лигу»,— сказал игрок.

Напомним, Павел Дорофеев стал игроком «Трактора» в результате крупного обмена между «чёрно-белыми» и магнитогорским «Металлургом». Помимо него в Челябинск перебрались Дмитрий Шешин Семён Буйван и Глеб Бабинцев. Магнитогорцы же получили защитника Владислава Сёмина.