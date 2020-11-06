«Трактор» подтвердил обмен Александра Шарова в «Амур»

Взамен челябинцы получили форварда Никиту Язькова.

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Челябинский «Трактор» подтвердил обмен Александра Шарова в хабаровский «Амур». В обратном направлении, как сообщалось ранее, последовал нападающий Никита Язьков.



Напомним, об обмене «Первый областной» писал накануне, 5 ноября. Эту информацию подтвердил собственный источник, который уточнил, что сделку осталось лишь провести через базу КХЛ. Сегодня, 6 ноября, обмен между челябинцами и хабаровчанами официально подтвердили в «Тракторе». Как отметил спортивный директор «чёрно-белых» Роман Беляев, трейд поможет Александру Шарову перезагрузить карьеру.

«Последние два сезона у Александра не получалось реализовать свой потенциал. Сейчас у него появляется хорошая возможность получить новый импульс в развитии своей карьеры. Благодарим его за работу и желаем успехов в дальнейшем. С финансовой точки зрения обмен выгоден для клуба. У нас высвобождаются дополнительные ресурсы, которые будут направлены на усиления перед дедлайном»,— подчеркнул Роман Беляев.

С Никитой Язьковым челябинцы подписали двусторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2021 года. Отметим, что в КХЛ у нападающего 165 игр и 28 результативных баллов. В 2018 году форвард выиграл Кубок Гагарина в составе «Ак Барса». Помимо выступлений за хабаровчан и казанцев, Никита Язьков успел поиграть за магнитогорский и новокузнецкий «Металлург».

Напомним, Александр Шаров — воспитанник челябинского хоккея. «Амур» станет для нападающего первой командой вне родного города. С «Трактором» хоккеист становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ 2017—2018. В текущем сезоне он провёл 15 матчей и набрал 1 очко.