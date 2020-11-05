«Трактор» может обменять Александра Шарова в «Амур»

В обратном направлении последует нападающий Никита Язьков.

Послушать 00:00

Форвард Александр Шаров может в ближайшее время покинуть челябинский «Трактор». Нападающего обменяют в хабаровский «Амур». В обратном направлении из в Челябинск последует нападающий Никита Язьков.



Об грядущем обмене сайту «Первый областной» рассказал собственный источник. По его словам, трейд уже состоялся, однако на текущий момент он не зафиксирован в базе КХЛ.

Напомним, Александр Шаров — воспитанник челябинской школы хоккея. 25-летний форвард всю профессиональную карьеру провёл в системе «Трактора». В текущем сезоне за «чёрно-белых» он сыграл 15 игр и набрал 1 очко при показателе полезности «-1». Согласно официальной информации с сайта КХЛ, двусторонний контракт Александра Шарова с челябинцами действует до 30 апреля 2021 года. Последний матч в составе «Трактора» нападающий провёл 18 октября.

Никита Язьков — 24-летний нападающий. Карьеру в КХЛ форвард начинал в Новокузнецке, в составе местного «Металлурга». Также игрок успел поиграть за казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». В «Амуре» Никита Язьков выступает с сезона 2019-2020. В текущем чемпионате форвард не провёл ни одной игры в составе хабаровчан. Добавим, что двусторонний контракт нападающего действует до 30 апреля 2022 года.