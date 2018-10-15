/ Генеральный менеджер «Металлурга» высказался о травмах ведущих игроков команды

Функционер отметил, что скоро все хоккеисты вернутся в строй.

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» по хоккейным операциям Геннадий Величкин рассказал, когда вернется в строй капитан «сталеваров» Сергей Мозякин.

У Сергея Мозякина не серьёзное повреждение, но сейчас над ним колдуют доктора. Утром ещё раз посмотрят, и будет ясно, сыграет ли он в следующем матче или нет. Что касается сроков, то он выбыл ненадолго. Там нет ничего страшного. — рассказал Геннадий Величкин.

Ранее главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, что Сергей Мозякин не сыграл воскресный матч с «Сибирью» из Новосибирска из-за травмы. Отметим, 37-летний игрок провел 17 матчей в этом сезоне КХЛ. На счету форварда 17 очков, и 4 минуты штрафа при показателе полезности «+5».

Кроме того, Геннадий Величкин отметил восстановление другого звездного игрока «Магнитки», Николая Кулемина. По словам функционера, он появится на льду уже в ближайших матчах.

Он уже работает с основной группой. Следующую или через одну игру он уже выйдет. — сказал Геннадий Величкин.

Напомним, Николай Кулемин получил травму во время матча с хоккейным клубом «Сочи». Тогда, по информации спортивных СМИ, игрок сломал руку. Отметим, сейчас «Металлург» имеет в своем активе 22 очка и находится на 5-м месте в турнирной таблице восточной конференции КХЛ.