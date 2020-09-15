«Трактор» продолжает выезд в Москве. Текстовая трансляция матча против «Спартака»

Смогут ли челябинцы обыграть «красно-белых»?

1:2



МАТЧ ОКОНЧЕН.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ.

Фух, это был зрелищный и напряжённый матч. Видео напоследок — гол Романа Любимова. К счастью для «чёрно-белых» он оказался единственным. Ну а у нас на сегодня всё. Увидимся в четверг, 17 сентября, на матче «Трактора» против «Витязя».



Статистика матча: Броски: 73-55; Броски в створ: 42-26; Голы: 1-2; Вбрасывания: 32-27; Блокированные броски: 18-16; Силовые приемы: 12-6; Время в атаке: 11:35-10:07; Штраф: 8-8.



КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика третьего периода: Броски: 35-8; Броски в створ: 20-4; Голы: 1-0; Вбрасывания: 12-9; Блокированные броски: 2-8; Силовые приемы: 1-2; Время в атаке: 06:49-01:18; Штраф: 2-8.



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Вновь наброс и попытка добивания Никонцева, но его блокирует защитник. Шайба уходит в борт, а затем звучит свисток. Игра окончена, победа «Трактора»!

60 мин — «Сартак» в позиционном нападении. Мощнейший бросок от синей от Юсэ и добивание Фёддорова на пятачке — Федотов спасает!

60 мин — Гика перехватил в средней и бросил по пустым — рядом со штангой!

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «СПАРТАКА».



59 мин — Удаётся челябинцам пока что сдерживать атакующие порывы москвичей.

ПОСЛЕДИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Анатолий Никонцев сместился в центр зоны от борта и очень опасно зарядил со средней дистанции. Шайба попала в плечо Федотову и покинула пределы поля.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

56 мин — Москвичи по-прежнему контролируют шайбу. Атака завершается броском Сергея Широкова из правого круга вбрасывания — выше шайба летит после рикошета.

56 мин — Позиционная атака москвичей. Пас на Фёдорова — не попадает игрок спартаковцев по шайбе.

От редакции: сейчас будет жарко на льду в Москве. Особенно жарко будет у ворот Ивана Федотова.



«СПАРТАК» БЕРЁТ ТАЙМ-АУТ.



УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы, на 2 минуты наказан Дмитрий Огурцов, команда «Трактор».



Очередной выброс шайбы от гостей. Челябинцы будут играть 5 на 3.



55 мин — Очень активен Бакош сейчас. Бросок, а затем попытка добивания после броска партнёра — спасает эпизод защитник «Трактора».

54 мин — Бакош целился в ворота челябинцев, попал в колено Любимову. Шайба чуть не полетела от Романа за спину Федотову, но спас Иван.



Выловили операторы матча реакция Равиля Гусманова. Литературное, но непечатное произнёс помощник главного тренера.



УДАЛЕНИЕ. За отсечение, на 2 минуты наказан Ярослав Косов, команда «Трактор».

53 мин — ОПАСНЫЙ МОМЕНТ У ВОРОТ «ТРАКТОРА»! Рылов получил на пятачке пас от партнёра и с неудобной пытался бросить — Федотов вытянулся в шпагате и спас челябинцев.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

52 мин — Юсэ опасно от синей линии — Федотов выручает гостей.

Уточнение по голу. Шайбу в ворота «Трактора» забил Рома Любимов.

51 мин — Сильный бросок от игрока москвичей — выше ворот летит шайба.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Артём Михеев, команда «Трактор».

50 мин — Шаров перехватил шайбу в средней, вошёл в зону и бросил в ближний угол — Беспало отбил плечом.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Яков Рылов, команда «Спартак».

49 мин — Москвичи с трудом вкатываются в зону челябинцев. Ничего не предвещало опасности, но Яков Рылов шлёпнул от синей линии, шайба рикошетит в ворота от Лоуренса Пилута.

48 мин — В большинстве «красно-белые». Мощный бросок совершает Эмиль Юсэ — выручает Иван Федотов.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы, на 2 минуты наказан Артём Михеев, команда «Трактор».

47 мин — Продолжают кружить спартаковцы в зоне «Трактора». Кравцову с Михеевым удаётся перехватить её. Илья выбрасывает верхом и перекидывает борт. Первое большинство в матче для москвичей.

46 мин — Позиционная атака от «красно-белых». Наброс Гончарова на ворота попал прямо в Косова — момент заигран.

45 мин — Зубов вбрасывает шайбу в зону «Трактора». Она попадает прямо в Федотова, и Иван фиксирует её.

44 мин — Шикарная передача на Седлака от Кравцова, Лукаш пытался в касание замкнуть пас — защита «Спартака» в игре.

43 мин — Теперь уже в позиционке челябинцы. Берглунд бросает — попадает в шлем Беспалову. В игре возникает пауза.

42 мин — В позиционном нападении москвичи, но без опасных бросков.

«СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

41 мин — «Красно-белые» выиграли вбрасывание.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Комбинация Томаша Гики и Ника Бэйлена прямо сейчас на ваших экранах. Смотрим, восхищаемся, ждём период номер 3.



Статистика матча после двух периодов: Броски: 38-47; Броски в створ: 22-22; Голы: 0-2; Вбрасывания: 20-18; Блокированные броски: 16-8; Силовые приемы: 11-4; Время в атаке: 04:46-08:49; Штраф: 6-0.



Статистика второго периода: Броски: 23-28; Броски в створ: 11-14; Голы: 0-1; Вбрасывания: 14-5; Блокированные броски: 7-6; Силовые приемы: 9-2; Время в атаке: 02:43-05:09; Штраф: 4-0.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Распасовка в зоне «Спартака» закончилась опасным прострелом Оберга на Седлака, шайба рикошетит от конька москвичей, но попадает в штангу. Затем, после одного из бросков, шайба отскакивает от лицевого борта, попадает в перекладину, затем за шиворот Беспалову, но не в ворота!

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Пока не удаётся «Трактору» встать в зоне москвичей.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы, на 2 минуты наказан Дмитрий Вишневский, команда «Спартак».

38 мин — Пытались челябинцы начать атаку через Седлака, но неточным оказался пас на Лукаша.

37 мин — В атаке хоккеисты «Спартака». Неприятные несколько попыток броска со средней дистанции — Федотов отбивает всё.

36 мин — МОМЕНТИЩЕ У СЕДЛАКА! Лукаш получил пас от Кравцова прямо у владений ворот Беспалова, бросил шайбу выше щитков Никиты, однако ленточку она не пересекла. Успел голкипер «красно-белых» спасти эпизод.

35 мин — «Трактор» хотел войти в зону хозяев поля через вброс — защитники «Спартака» оказались быстрее.

34 мин — Москвичи попытались закрепиться в зоне челябинцев — без успеха.

33 мин — Вновь активен Полыгалов. Игорь создал отличный момент для партнёра — беспалов тащит в очередной раз.

32 мин — Косов зашёл с шайбой в зону, искал вариант для паса, не нашёл и нарвался на перехват.

31 мин — «Чёрно-белые» вновь заперли «Спартак» в зоне. Позиционная атака закончилась броском Карпухина в дальний угол — мимо ворот.

29 мин — Ярослав Косов пытался отдать пас в сторону владений Беспалова, где были Якуб Берглунд и Артём Михеев — защитники заблокировали.

28 мин — Ошибается Карпухин у борта на синей линии хозяев, Фёдоров вновь убегал «на свидание» с Федотовым, но Илья догнал его и снова выбил шайбу.

27 мин — «Трактор» в позиционном нападении. Атака челябинцев была близка к броску, но закончилась потерей на лицевом борте.

ГОЛ! Шайбу забросил Ник Бэйлен, команда «Трактор».

26 мин — Вторая атака челябинцев. Гика с Бэйлен сделали пару пасов друг другу, затем Томаш бросил, а Ник вовремя подставил и шайба просочилась в ворота «Спартака»!

25 мин — Ай, какой момент у «Трактора»! Бросок в касание после передачи от борта — Беспалов тащит москвичей!

24 мин — Два вбрасывания и два мощнейших броска от Кутейкина — вновь тащит Иван Федотов.

24 мин — Сергей Широков из левого круга вбрасывания и попадает точно в Федотова.

«СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

23 мин — Ошибаются челябинцы в своей зоне — чуть не забивает «Спартак» в меньшинстве. В ответ Понтус Оберг выкатывался на владения Беспалова, но не смог переиграть голкипера.

22 мин — Игорь Полыгалов мог замыкать в ворота хороший розыгрыш челябинцев — Беспалов тащит москвичей!

УДАЛЕНИЕ. За нарушение процедуры вбрасывания, на 2 минуты наказан Илья Зубов, команда «Спартак».



Ничего не предвещало беды для «Спартака», но Илья Зубов нарушает процедуру вбрасывания, а это удаление.

21 мин — «Трактор» перехватывает шайбу и Бэйлен бьёт от синей — рядом со штангой! Затем Ник ошибается при набросе, Фёдоров убегает 1 на 1, но его догоняет Илья Карпухин и он же выбивает шайбу!

21 мин — «Красно-белые» успешнее на точке в начале периода.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Интересный факт: Виталий Кравцов умеет вот так. Если нас смотрят или читают болельщики «Рейнджерс», знайте это. Ну а мы ещё раз поглядим на этот гол и будем ждать второй период.



Статистика первого периода: Броски: 15-17; Броски в створ: 11-8; Голы: 0-1; Вбрасывания: 6-13; Блокированные броски: 7-2; Силовые приемы: 2-2; Время в атаке: 02:03-03:40; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Опаснейший момент у «Спартака»! Фёдоров сначала сам прошёл и бросил, но Федотов отбил, затем получил пас от борта и пытался подправить шайбу вместе с сиреной, однако Иван вновь подтащил челябинцев!

«СПАРТАК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Входят «чёрно-белые» в зону. Кравцов бросает в противоход — мимо ворот.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Робин Ганзл, команда «Спартак».

18 мин — «Трактор» хорошо прессингует в средней зоне. В итоге «красно-белые» вынуждены нарушить правила.

17 мин — Пушка от синей линии от Максима Гончарова! Шайба летит очень высоко. Возможно, она осталась под куполом арены.

15 мин — Гика очень активен в первом периоде. Томаш вновь прошёл в соло по флангу и вновь отдавал пас на пятачок, но попал в конёк защитнику хозяев. «Спартак» ответил пасом через всю площадку и попыткой добить на пятачке челябинцев, но пока надёжен Федотов.

14 мин — Андрей Кутейкин решил потревожить Федотова фирменным броском от синей. Вратарь челябинцев спокойно остановил игру.

13 мин — «Трактор» отлично двигался по зоне. Косов пасовал Ясинскому на синюю, тот отдавал Огурцову, последний потерял шайбу.

12 мин — Александр Шаров вошёл в зону хозяев по борту и отдал хороший пас на Артёма Михеева, но не смог последний переправить шайбу в ворота. Ещё один опасный момент от челябинцев.

11 мин — Ответ «красно-белых». Дамир Мусин набрасывал от синей в направлении Федотова — Иван спокойно остановил шайбу и игру.

ГОЛ! Шайбу забросил Виталий Кравцов, команда «Трактор».

10 мин — Седлак пользуется ошибкой Рылова в средней зоне. Затем передача Кравцову и Виталий точнейшим броском «прошивает» Беспалова! Гол!

8 мин — Лоуренс Пилут! Легионер «Трактора» набрасывает в сторону ворот, рикошет от клюшки Сергея Калинина и шайба попадает в штангу! Очень опасно было у владений Беспалова.

8 мин — Томаш Гика отдал отличный пас Лукашу Седлаку прямо на пятачок. Лукаш мог подправить шайбу в ворота, однако плотно сыграл с ним защитник хозяев.

7 мин — Илья Зубов со средней дистанции заряжает. Неприятный момент, благо шайба идёт мимо ворот.

6 мин — Александр Авцин пасует на Дмитрий Огурцова, тот делает наброс, который блокирует защитник «красно-белых».

5 мин — Максим Цыплаков финтов выключил Ника Бэйлена из игры и пытался бросить. Ник быстро вернулся в эпизод и выбил шайбу.

4 мин — Наброс на ворота челябинцев, Сергей Широков пытался подправить, однако Федотова просто так не переиграть.

3 мин — Ух, какой пас от собственной лицевой через всю среднюю сделал Яков Рылов. Артём Фёдоров бросил со средней — Федотов прижал шайбу.

2 мин — А вот теперь жарко у ворот «Спартака»! Алексей Бывальцев из-под защитника заряжает с кистей — голкипер москвичей Никита Беспалов тащит.

1 мин — Первый опасный момент у ворот «Трактора». Мартин Бакош отдал опасный пас Робин Ганзлу. Последний бросил, но попал прямо в Ивана Федотова.

1 мин — Челябинцы выиграли стартовое вбрасывание встречи. Матч начался!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.



Команды на льду. Встреча начнётся сразу после гимна России.Составы команд на игру. До начала встречи чуть больше 20 минут.





Привет, любителям хоккея! Сегодня мы с вами перемещаемся в Москву.

Именно в столице во вторник, 15 сентября, «Трактор» продолжит свою выездную серию. Соперником челябинцев станет «Спартак» — одна из самых интересных команд этого сезона. Перед началом сезона эксперты заявляли, что банда Олега Знарка может пошуметь в этом сезоне, но и «чёрно-белых» специалисты выделяли среди перспективных команд. Предположим, что нас ждёт игра с большим обилием опасных моментов и яркой борьбы.

Как именно сложится эта игра? Узнаем в 21:30 по челябинскому времени!