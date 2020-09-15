Сейвы Романа Вилла и Юхо Олкинуоры попали в топ-10 по версии КХЛ

Голкиперы «Трактора» и «Металлурга» заняли 3 и 1 места в рейтинге.

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Континентальная Хоккейная Лига назвала лучшие вратарские спасения прошедшей игровой недели. В ТОП-10 по версии КХЛ попали сразу два голкипера, представляющих Южный Урал — Роман Вилл из «Трактора» и Юхо Олкинуора из «Металлурга».



Спасение вратаря «чёрно-белых», которое попало в рейтинг, произошло в матче против ХК «Сочи». Роман Вилл, сидя на льду, отразил бросок Германа Рубцова, а затем ногой отбил шайбу. Спасение Юхо Олкинуоры произошло во встрече «Магнитки» против «Авангарда». В концовке первого периода при счёте 1:0 в пользу омичей финский голкипер «Металлурга» ловушкой отбил прямой бросок Дениса Зернова с близкого расстояния.

Отметим, что, несмотря на сейвы голкиперов, как «Металлург», так и «Трактор» проиграли те матчи. Уже сегодня, 15 сентября, южноуральские клубы проведут очередные встречи. Челябинцы в Москве сойдут со «Спартаком», магнитогорцы в гостях будут противостоять ХК «Сочи». Обе встречи начнутся в 21:30 по челябинскому времени.