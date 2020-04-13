Василий Демченко может покинуть «Металлург»

Воспитанник «Трактора» станет свободным агентом по истечению контракта.

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«Р-Спорт»

вице-президента

«У него был большой напряг в „Тракторе“, и у нас он потерялся. Может, конечно, мы не дали времени, но так или иначе. Наверное, нет по Демченко. Да даже не „наверное“, а просто нет»,

— цитирует «Р-Спорт» Сергея Ласькова.

Воспитанник челябинского «Трактора» и голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко может покинуть команду по окончанию срока контракта. Об этом сообщаетсо ссылкой на«Сталеваров» Сергея Ласькова. По его словам, Василий Демченко не оправдал возложенных на него ожиданий.Информацию о том, что Василий Демченко перестанет быть игроком «Металлурга» «Первому областному» подтвердил и источник внутри клуба. Контракт игрока с «Магниткой» заканчивается 30 апреля этого года. В 14 матчах за магнитогорскую команду вратарь одержал две победы, в среднем за игру пропускал 2,71 шайбы при проценте отраженных бросков в 90,6.Отметим, что «Металлург» стал второй командой в карьере голкипера. До этого он всю карьеру провёл в «Тракторе», однако контракт между игроком и клубом был расторгнут осенью прошлого года.