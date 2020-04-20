«Металлург» продлил контракты с тремя молодыми игроками

Новое соглашение с командой заключили Никита Рожков, Юрий Платонов и Вадим Антипин.

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Магнитогорский «Металлург» продлили контракты с тремя воспитанниками собственной системы. В команде на два года останутся нападающие Никита Рожков и Юрий Платонов, а также защитник Вадим Антипин



Все три игрока являются воспитанниками системы «Металлурга». Больше всех к играм за основную команду привлекался Никита Рожков. Форвард отыграл за «сталеваров» 28 матчей, в которых набрал три очка. Также в его активе 11 матчей и 11 очков за молодёжную команду «Металлурга» «Стальные лисы». Юрий Платонов и Вадим Антипин успели поиграть за «Зауралье» — фарм-клуб магнитогорцев в ВХЛ.

«В минувшем сезоне, помимо одного матча за команду мастеров, Юрий Платонов провёл в молодёжной команде „Стальные Лисы“ 24 игры, в которых набрал 27 очков, а в Высшей хоккейной лиге сыграл за „Зауралье“ 36 встреч, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей. Вадим провёл пять матчей за „Металлург“, но результативными действиями пока не отличился, зато сыграл по 25 игр за „Зауралье“ и „Стальных Лис“. В молодёжке отметился 8 очками при показателе полезности „+5“, а в Высшей хоккейной лиге записал на свой счет две результативные передачи и показатель „+2“»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «Металлурга».

Отметим, что Юрий Платонов является сыном Дениса Платонова — бывшего нападающего «Металлурга», который в общей сложности провёл в Магнитогорске 13 сезонов, а сейчас трудится в тренерском штабе «Стальных лис». Вадим Антипин также является представителем хоккейной династии: его отец Владимир и старший брат Виктор также защищали цвета «Магнитки».