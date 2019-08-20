Валерий Ничушкин продолжит карьеру в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» подписал с форвардом однолетнее соглашение.

Сегодня, 20 августа, стало известно, что челябинец Валерий Ничушкин подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщили на официальном сайте НХЛ.

24-летний воспитанник челябинского хоккея в прошлом сезоне выступал за клуб «Даллас Старз», где сыграл в 57 матчах, в которых отдал 10 результативных передач. Клуб выкупил последний год контракта на хоккеиста, согласно которому Валерий должен был заработать 2,95 миллиона долларов.

Напомним, что Валерий Ничушкин — выпускник школы «Трактор». Финалист Кубка Гагарина 2013 в составе «черно-белых» и 2018 в составе ЦСКА, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013, чемпионата мира 2017, участник Олимпиады-2014.