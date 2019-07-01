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/ «Даллас» выкупил контракт Валерия Ничушкина

«Даллас» выкупил контракт Валерия Ничушкина

«Трактор» хочет подписать соглашение с собственным воспитанником.
сегодня в 10:47
  |  Хоккей
Хоккейный клуб «Даллас Старз» выкупил контракт российского нападающего Валерия Ничушкина. Об этом в воскресенье, 30 июня, объявила пресс-служба техасской команды.

Напомним, 24-летний воспитанник «Трактора» был подписан «Звездами» на 2 года с зарплатой 2,95 миллиона долларов. Согласно условиям сделки, клуб выкупил последний год контракта Валерия Ничушкина с распределением зарплаты на два следующих сезона. Таким образом, «кэпхит», или средняя арифметическая зарплата хоккеиста, идущая в зачет платежной ведомости, составит сначала 700, а затем - 450 тысяч долларов.

- Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что клуб выкупил последний год контракта правого крайнего нападающего Валерия Ничушкина. У Ничушкина остался один год от его сделки на 2,95 миллиона долларов с «Далласом». Согласно условиям выкупа, одна треть его зарплаты будет распределена на два следующих сезона с кэпхитом 700 тысяч в сезоне 2019 - 2020 и 450 тысяч в сезоне 2020-2021. - сообщил официальный сайт команды.

Инсайдеры уже сообщили, что Валерий Ничушкин не планирует возвращаться в КХЛ и хочет продолжить карьеру в Северной Америке. Об этом, со ссылкой на собственный источник в своем «Твиттере», написал журналист Рик Даливаль. Тем временем, заинтересованность в собственном воспитаннике уже высказал «Трактор». О том, что «черно-белые» хотят подписать Валерия Ничушкина, рассказал директор команды Борис Видгоф.

- У «Трактора» огромнейший интерес к Валерию Ничушкину, этот хоккеист - воспитанник челябинского хоккея. Новость о том, что «Даллас» выкупил его контракт, появилась буквально недавно. Нам нужно все обдумать и пообщаться со всеми сторонами процесса - с Валерой и его представителем, а также с руководством ЦСКА. Именно у этого клуба права на Ничушкина в КХЛ. - цитирует «Чемпионат» Бориса Видгофа.

Напомним, в прошлом сезоне Валерий Ничушкин провел 57 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 результативных передач, не забив ни одной шайбы. Последний год перед отъездом за океан форвард провел в московском ЦСКА, где в сезоне 2017-2018 за 50 игр набрал 27 очков.

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