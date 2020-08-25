На треть подешевели билеты на матчи ХК «Трактор»

В клубе презентовали билетную программу на новый сезон.

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Сегодня, 25 августа, хоккейный клуб «Трактор» представил свою билетную программу на грядущий регулярный чемпионат. В связи с эпидемиологической обстановкой теперь на игре могут присутствовать не более 3,5 тысяч человек — 50 процентов от заполняемости арены. Это больше, чем во всех клубах Лиги, которые разрешили заполнить максимум 35 процентов своих арен.

Также гендиректор клуба Иван Савин рассказал, что по сравнению с прошлым сезоном в этом году клуб сделал более доступные абонементы и разовые билеты. Это связано с тем, что они изучили потребность болельщиков. Поэтому стоимость входа на игру была снижена на 30 процентов.

«Клуб постарался сохранить для болельщиков возможность выбора наиболее комфортного варианта посещения домашних матчей команды „Трактор“, включающих в себя „сезонный“ и „семейный“ абонементы, а также разовые входные билеты на игры», — сообщили в ХК «Трактор».

К слову, абонементы уже поступили в продажу с сегодняшнего дня. И продают ровно тысячу штук.

«Их владельцы гарантированно получат вход на 30 домашних игр регулярного чемпионата, максимальную скидку при покупке абонемента, эксклюзивный подарок и бронирование своего места для выкупа на матчи плей-офф», — поделились в клубе.

Затем уже с 31 августа будут продаваться стандартные разовые билеты. Только цены на них традиционно будут варьироваться в зависимости от некоторых параметров. И приобрести их можно будет от 200 до 900 рублей за билет.

Безусловно остаются льготы для пенсионеров, детей до 12 лет и инвалидов. При этом, с этого сезона клуб добавил еще 15-процентную скидку для школьников и студентов. Для этого необходимо будет предоставит соответствующие документы.

Старт продажи абонементов уже начался с сегодняшнего дня. А с 10 утра 31 августа уже можно будет приобрести билеты на первую домашнюю игру регулярного чемпионата. К слову, она состоится 3 сентября, и играть «черно-белые» будут против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.