Только половина зрителей смогут посетить домашние матчи ХК «Трактор»

Клуб рассказал об условиях посещения арены.

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Сегодня, 25 августа, генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин рассказал о том, как в грядущем сезоне будут проводиться игры команды, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Посетить домашнюю арену «черно-белых» смогут лишь 50 процентов зрителей от вместимости трибун. То есть чуть более 3,5 тысяч человек. При этом, это число рассчитывалось также на вип-ложи, расположенные на арене «Трактор».

«Рассадка на арене будет ориентирована на социальную дистанцию в 1,5 метра. Зрители будут сидеть два через два. Важно учитывать, что первые три ряда теперь не идут в продажу, исходя из Регламента КХЛ, где прописано, что они относятся к «чистой» зоне и нахождение там невозможно», — подчеркнул Иван Савин.

Также все зрители обязаны будут приходить на игру в масках и перчатках. А также на каждом входе на арену у болельщиков будут проверять температуру тела, и если показатель будет выше 37 градусов, то попасть на матч не удастся.

Отметим, что в продажу уже сегодня поступят первые абонементы. Их в этом сезоне реализуют всего одну тысячу, затем будут продавать лишь разовые билеты на матч. К слову, первая игра состоится уже 3 сентября, против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.