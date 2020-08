На первые игры «Трактора» билеты можно купить на официальном сайте клуба

Челябинцев ждёт 3 матча на домашней арене.

В Челябинске продолжается продажа билетов на первую домашнюю серию «Трактора». Команда Анвара Гатиятулина проведёт на льду арены имени Валерия Белоусова 3 игры подряд. В первом же матче соперником челябинцев станет екатеринбургский «Автомобилист».



Долгое время было непонятно, разрешат ли зрителям посещать спортивные мероприятия. Из-за ковидных ограничений массовые события находились под запретом практически всё лето, однако в конце августа областное правительство разрешило проводить концерты, спортивные игры и другие мероприятия со зрителями. Заполнить ледовую арену «Трактор» болельщики смогут на 35%. Отметим, что билеты на игры можно купить не только в кассах, но и в интернете.

«Билеты на ближайшие домашние матчи „черно-белых“ — уже на сайте! Заходите на hctraktor. org/tickets: 3.09, „Трактор“ vs „Автомобилист“ 6.09, „Трактор“ vs „Куньлунь Ред Стар“, 8.09, „Трактор“ vs „Сочи“», — напомнили болельщикам в пресс-службе челябинцев.

По данным официального сайта «Трактора» на данный момент в свободной продаже на первую игру сезона имеется 143 билета. Добавим, что для тех, кто не сможет попасть на стадион медиахолдинг ОТВ проведёт сразу несколько видов трансляцией. Зрители нашего телеканала смогут посмотреть матч «Трактора» против «Автомобилиста» в прямом эфире, а читатели сайта «Первый областной» получат возможность наблюдать за ходом игры в текстовой и онлайн-трансляции.