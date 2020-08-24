«Трактор» рассматривает возвращение Виталия Кравцова

Воспитанник «чёрно-белых» может вернуться в команду в рамках аренды.

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В «Тракторе» не исключают вариант с возвращением Виталия Кравцова в Челябинск. Нападающий, выбранный «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте 2018 года, может вновь стать игроком «чёрно-белых» на сезон. Как рассказал «сайту Первый областной» спортивный директор челябинцев Роман Беляев, Виталий Кравцов может пополнить состав «Трактора» на условиях аренды.



«Вариант с возвращением Кравцова существует. У нас идёт диалог с „Нью-Йорк Рейнджерс“ по поводу условий аренды. „Трактор“ рассматривает только тот вариант, если Виталий проведёт в КХЛ полный сезон. Это является ключевым условием. Надеюсь, у нас получится договориться и закрепить это соглашением между клубами», — сказал Роман Беляев.

Напомним, Виталий Кравцов покинул «Трактор» в конце сезона 2018- 2019, однако уже осенью 2019 года вернулся в Челябинск из Нью-Йорка. Затем нападающий провёл несколько игр за «Трактор», но был командирован в «Челмет», откуда вновь уехал в Северную Америку.

В возобновлённом сезоне НХЛ воспитанник челябинского хоккея был в заявке «Рейнджерс», но так и не вышел на лёд в основном составе команды. Напомним, нью-йоркцы выступали в квалификационном раунде Кубка Стэнли где уступили «Каролине Харрэкейнз».