Нескольким игрокам системы «Трактора» сделаны квалификационные предложения

Часть из них уже заиграны в КХЛ.

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Хоккейный клуб «Трактор» начинает проводить традиционную селекцию. Так, некоторым игрокам системы клуба уже сделаны квалификационные предложения.

Их получили Леонид Лавриненко, Денис Нероев, Егор Вдовин, Максим Шабанов и Аркадий Аксенов. А также игроки, которые уже были заиграны в КХЛ - Владимир Бобылев, Николай Чебыкин, Александр Шепелев, Кирилл Кошурников, Глеб Зайцев и Егор Степанов.

«„Трактор“ может сделать квалификационное предложение игроку до 30 апреля — это предусмотренный регламентом способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом. Работа в этом направлении продолжается», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Отметим, что лишь после 30 апреля, когда истекают сроки действующих контрактов, клубы имеют право проводить изменения в кадровых составах. Поэтому обо всех основных трансферах станет известно лишь после этой даты.