«Трактор» налетал почти 50 тысяч километров в сезоне 2019/20

«Свободный лёд» подсчитал дистанцию, которую команда преодолела во время перелётов.

Послушать 00:00

Челябинский ХК «Трактор» в сезоне 2019/20 в ходе перелётов на выездные матчи преодолел расстояние в 47,7 тысяч километров, сообщает автор хоккейного шоу «Свободный лёд» Константин Устьянцев.

Примечательно, что основная нагрузка по части перемещений в воздухе для команды выпала на первые два месяца регулярного чемпионата. За это время команда преодолела 25,6 тысяч километров. Суммированные месячные километражи сентября и октября составили 15,9 и 9,6 тысяч соответственно. Причём, преодолённое расстояние клубом в сентябре является рекордным для «Трактора» в истории по итогам одного календарного месяца.

«В последние годы лига делает активный упор на снижение перелётов для команд, выстраивая соответствующим образом календарь, рассчитывая логистику перемещений. Это делается в том числе для того, чтобы минимизировать финансовые потери. В частности, у „Трактора“ в этом сезоне большая часть поездок была составлена по географическому принципу, а также один из выездов состоял из спаренных матчей. Мы подсчитали количество преодолённых километров командой в воздухе, и эта дистанция является средним показателем в лиге», — рассказал Устьянцев.

Напомним, по итогам 12 сезона КХЛ «Трактор» не попал в плей-офф, финишировав в регулярном чемпионате на 11 месте Восточной конференции.