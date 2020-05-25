В «Тракторе» сообщили о формировании тренерского штаба

Помогать Анвару Гатиятулину будут шесть человек.

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О полном комплектовании тренерского штаба сообщили в «Тракторе». Помимо Анвара Гатиятулина, который назначен главным тренером, с «чёрно-белыми» в будущем сезоне КХЛ будут работать ещё 6 человек.



Ассистентами главного тренера челябинцев стали Равиль Гусманов, Максим Смельницкий и Алексей Чикалин. Руководить работать вратарей, как и во второй половине прошлого сезона будет финский специалист, однако Ари Мойсанена сменил Симо Вехвилайнен. За общефизическую подготовку команды будет отвечать Вадим Гудзик, а видеотренером назначен Владимир Гапонов. Как пояснил главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, все специалисты из нового штаба хорошо знакомы ему по прошлой работе в Челябинске.

«Равиль Гусманов — максимально командный профессионал своего дела, человек, не нуждающийся в представлении. Он будет курировать игру „Трактора“ в большинстве и вместе с Максимом Смельницким работать с игроками атаки. Смельницкого я знаю еще со времён „Белых Медведей“. Это ответственный специалист, способный с отличным КПД выполнять поставленные задачи. Алексей Чикалин возьмет на себя функционал по игре в обороне. Финский наставник Симо Вехвилайнен, здорово проявивший себя в „Витязе“ и выведший на новый уровень голкипера Александра Самонова, займется работой с вратарями. Также в штабе остаются видеотренер Владимир Гапонов и специалист по ОФП Вадим Гудзик»,— цитирует Анвара Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

Напомним, о назначении Анвара Гатиятулина на пост главного тренера в «Тракторе» объявили в начале мая. Он сменил Владимира Юрзинова. Именно Анвар Гатиятулин привёл челябинцев к бронзовым медалям в сезоне 2017-2018.