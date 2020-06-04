Игорь Полыгалов вернулся в «Трактор»

Нападающий подписал с клубом однолетний контракт.

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Форвард Игорь Полыгалов вернулся в «Трактор». После сезона в московском «Динамо» нападающий подписал контракт с «чёрно-белыми» на один сезон. О соглашении сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе челябинской команды.



Прошлый игровой год нападающий провёл в Москве, в составе «Динамо». С «бело-голубыми» игрок дошёл до второго раунда плей-офф. За 47 матчей регулярного чемпионата он набрал 14 очков и добавил еще 3 балла в шести играх на вылет. Показатель полезности нападающего — «+5».

Подписание игрока прокомментировал директор «Трактора» Иван Савин. Приглашение Игоря Полыгалова он назвал ещё одним шагом к усилению и важным точечным приобретением. Самого нападающего Иван Савин охарактеризовал как универсального форварда, способного играть на высоких скоростях, подчеркнув двусторонний характер игры хоккеиста.

«Полыгалов всегда выполнял огромный объем черновой работы и имел большой авторитет в раздевалке. Те задачи, которые перед ним будет ставить Анвар Гатиятулин, отлично ему знакомы, потому Игорю не будет нужно время на адаптацию и он быстро вольется в команду»,— сказал Иван Савин.

Напомним, Игорь Полыгалов уже играл за «Трактор» в сезонах 2017/2018 и 2018/2019. Вместе с челябинцами он завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ. В активе нападающего 106 матчей за «черно-белых» и 50 (24+26) набранных очков.