Лукаш Седлак ответил на вопросы подписчиков в инстаграме

Игрок признался, что пользуется седьмым «Айфоном» и водит «Мини Купер».

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Нападающий Лукаш Седлак пообщался со своими подписчиками в инстаграме. Форвард в историях ответил на вопросы о себе, личной жизни и челябинском «Тракторе».



Так, Лукаш Седлак признался, что ему нравится жить в Челябинске и играть за «Трактор». Нападающий отметил, что надеется защищать цвета «чёрно-белых» на протяжении многих сезонов и признался в любви челябинским болельщикам. Помимо этого, Лукаш Седлак назвал своего любимого игрока в «Тракторе», им оказался Егор Степанов. Среди лучших друзей в команде нападающий отметил Ника Бэйлена, Томаша Гику и новичка челябинцев Олега Евенко. Также, по словам Лукаша Седлака, он знаком с Романом Виллом, который также пополнил состав «Трактора» в этом межсезонье.





Также Лукаш Седлак поделился с подписчиками подробностями своей личной жизни. Игрок показал свою девушку Юстину, признался, что пользуется седьмым «Айфоном», и до сих пор водит свой первый автомобиль — «Мини Купер». Любимыми ресторанами в Челябинске он назвал «Белый рынок» и Envy. Кроме того, нападающий «Трактора» признался, что не считает себя популярным и дал болельщикам «чёрно-белых» надежду на попадание в плей-офф в следующем сезоне.

«Я надеюсь, что мы выйдем в плей-офф. Сделаю всё, что смогу, чтобы помочь команде», — ответил подписчику Лукаш Седлак.

Напомним, Лукаш Седлак стал частью «Трактора» в прошлом межсезонье. За челябинцев чешский легионер провёл 57 игр, забил 23 гола и отдал 17 передач. Игрок стал настоящим любимчиком среди болельщиков и по итогу сезона получил приз зрительских симпатий имени Павла Лазарева.